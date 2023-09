Blitz della Polizia tra Barese, Foggiano e Bat: raffica di perquisizioni a Bitonto, controlli in autorimesse e bar

C'è anche Bitonto tra i centri coinvolti nell'operazione della polizia in corso questa mattina nel Nord della Puglia. Oltre 400 gli operatori impiegati in controlli in alcuni centri ad alta densità criminale come Cerignola, Andria e il Comune barese.

L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, vede operare le Squadre Mobili delle Questure di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani, le Sisco di Bari, Lecce, Napoli, Potenza e Campobasso, i Reparti Prevenzione Crimine provenienti da diverse parti d’Italia, gli operatori specializzati delle Uopi (Unità Operative di Primo Intervento), due elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato, unità cinofile antidroga e antiesplosivo.

Gli agenti stanno eseguendo diverse perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi, munizioni e stupefacenti, posti di controllo, verifiche presso autorimesse, autoparchi, bar, sale giochi ed altri esercizi commerciali.