Blackout nel quartiere Libertà, una notte senza luce elettrica: corrente ripristinata alle 4 di mattina

Blackout ripetuti in diverse zone della città. Ieri è stata una giornata complicata a Bari: in alcuni quartieri si sono registrati delle prolungate interruzioni dell'afflusso di corrente elettrica. La luce è mancata, in alcuni momenti, a Libertà, Madonella, Picone e San Pasquale.

Nel quartiere Libertà, in particolare, si è verificata il blackout notturno più consistente: la disponibilità della corrente elettrica è stata completamente ripristinata solo alle 4 di questa mattina.

Nella zona di via Trevisani, via Ravanas, via Nicolai, l'assenza di luce è durata dalle 21 di ieri sera alle 4 di oggi.