Lavori sulla condotta idrica a Santa Fara: 10 ore di stop all'erogazione d'acqua il 4 ottobre

Stop all'erogazione di acqua a Santa Fara il 4 ottobre: ad annunciarlo è Acquedotto Pugliese che martedì prossimo avvierà i lavori per l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete. Nello specifico l'erogazione idrica sarà sospesa a partire da via Generale Nicola Bellomo in direzione Bitritto, fino all’altezza dello stadio San Nicola. Le vie interessate sono via Generale Nicola Bellomo; strada Ceglie-Modugno; strada privata S. Fara; strada Torrebella; strada provinciale Modugno-Carbonara; via Bitritto; via Canestrelle; via Carbonara; via Carnimeo; via Nitto de Rossi; via S. Caterina e via Seminario.

La sospensione durerà per 10 ore, dalle 8 del mattino alle 18. "Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo - spiega Aqp in una nota - Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".