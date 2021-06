Bollettino Covid, in Puglia nessun decesso: 33 i casi, solo due in provincia di Bari

In Puglia non sono stati rilevati nuovi decessi Covid nelle ultime 24 ore: è la seconda volta in pochi giorni. E' accaduto infatti anche nella giornata del 24 giugno.

Sono complessivamente 33, invece, i nuovi casi riportati nel bollettino di domenica 27 giugno, a fronte di 3940 test registrati: il tasso di positività è pari a 0,84%, in discesa rispetto a una settimana fa (domenica 20 giugno era dell'1,13%).

I nuovi casi sono due in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

242.723 sono i pazienti guariti (39 in più rispetto a ieri), scendono a 3.875 i casi attualmente positivi. I ricoverati sono 159 (due in meno rispetto a ieri).