In Puglia 926 nuovi casi Covid e 31 decessi. Nel Barese 296 positivi e sei vittime

Sono 926 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. E' il dato del bollettino epidemiologico regionale aggiornato a sabato, 6 febbraio 2021. I test complessivamente registrati sono stati 9830: la percentuale positivi/tamponi si attesta oggi al 9,4%, in discesa rispetto al 12,29% di ieri.

I nuovi casi sono 296 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 88 nella provincia BAT, 170 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 3 provincia di residenza non nota. 3 casi di residenza fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Risale, rispetto a ieri, il numero dei decessi: oggi sono 31, di cui 6 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 fuori regione.

Cresce ancora, in maniera consistente, il numero dei guariti: oggi 73.859, 846 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi diventano oggi 51.075. Resta stabile il numero dei ricoverati: sono 1.584.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/65wb3



(foto di repertorio)