In Puglia 377 casi Covid su poco meno di 3600 test, 23 i decessi. Nel Barese 142 nuovi positivi e sette vittime

In Puglia sono 377 i nuovi casi positivi al Covid rilevati, a fronte di 3583 test effettuati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale aggiornati a lunedì 8 febbraio 2021. Il tasso di positività è oggi pari al 10,52%, in risalita rispetto all'8,7% registrato ieri.

I nuovi casi sono 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. 7 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

75.760 sono i pazienti guariti e 50.285 sono i casi attualmente positivi. Risale anche il numero dei ricoveri, che oggi è pari a 1.614, 18 in più rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/HhVkv