In Puglia 167 nuovi casi Covid (37 in provincia di Bari) e un decesso. In lieve aumento i ricoveri

Sono 167 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 21387 test. Il tasso di positività nel bollettino di oggi, giovedì 21 ottobre, si attesta allo 0,78%, in lieve risalita rispetto a una settimana fa: giovedì scorso, 14 ottobre, il rapporto positivi/tamponi era pari allo 0,67% (con 93 casi, a fronte di un numero comunque più ridotto di tamponi, pari a circa 13.800).

Si registra un decesso. I nuovi casi sono 37 in provincia di Bari, 14 nella Bat, 19 nel Brindisino, 35 in provincia di Foggia, 20 nel Leccese, 39 in provincia di Taranto. Quattro i casi per cui la provincia è in corso di attribuzione.

Gli attualmente positivi sono oggi 2.063 (45 in più rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 262.031 (121 in più rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri si registra un lieve aumento: le persone in ospedale sono oggi 151 (tre in più rispetto a ieri): 132 le persone nei reparti di area non critica (+1), 19 in pazienti in terapia intensiva (+2).

