Covid, in Puglia 158 nuovi casi e un decesso

Sono 158 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 9491 tamponi registrati. Il tasso di positività si attesta oggi all'1,66%: più basso rispetto al 2% degli ultimi giorni, ma anche rispetto a una settimana fa (domenica 25 luglio era al 2,48% con 164 casi e circa 6600 tamponi).

I nuovi casi sono 32 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. E’ stato registrato 1 decesso, in provincia BAT.

247.099 sono i pazienti guariti (84 in più rispetto a ieri), 2.421 sono i casi attualmente positivi (73 in più rispetto a ieri). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.189. Scendono di qualche unità i ricoveri, che passano dagli 89 di ieri ad 84.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 1.8.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/3l0Bd