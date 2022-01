In Puglia 2813 nuovi casi Covid: più della metà nel Barese. Altri due decessi registrati

Sono 2.813 i nuovi casi Covid in Puglia riportati nel bollettino di lunedì 10 gennaio. I tamponi registrati sono 39.642, per un tasso di positività che si attesta al 7,09% (una settimana fa, il 3 gennaio, era pari all'11,5%, con 3.568 nuovi casi e 30.923 test.

Segnalati oggi anche due decessi. I nuovi casi si concentrano per oltre la metà in provincia di Bari: sono 1.571 i nuovi positivi indicati nel Barese. 97 i casi nella Bat, 56 nel Brindisino, 313 in provincia di Foggia, 620 a Lecce, 123 a Taranto. 17 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 16 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive si attestano oggi a quota 64.281 (+1951 rispetto a ieri), 284.891 le persone guarite (+ 860).

Sale ancora il dato relativo ai ricoveri: complessivamente, sono 489 le persone in ospedale (+21 rispetto a ieri), di cui 444 (+ 16) in area non critica e 45 (+5) in terapia intensiva. Con i ricoveri di questi giorni, la Puglia ha superato il 15% dei posti letto Covid occupati nei reparti di area medica, una delle soglie il cui superamento fa scattare il passaggio in zona gialla.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link