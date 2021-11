Covid, in Puglia 293 nuovi casi: 75 in provincia di Bari. Tre decessi registrati

Sono 293 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 22.390 test. Il tasso di positività, nel bollettino epidemiologico di mercoledì 10 novembre, si attesta all'1,3% (una settimana fa, il 3 novembre, era pari all'1,02%). Segnalati oggi tre nuovi decessi.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Taranto (103), seguita da Bari (75). Gli altri casi sono 8 nella Bat, 50 in provincia di Foggia, 30 nel Leccese, 26 nel Brindisino. per due casi la provincia è in corso di definizione.

Scende rispetto a ieri il numero degli attualmente positivi, oggi 3.497 (-34). Il numero dei guariti sale a 264.535 (+ 324).

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoveri (171): le persone nei reparti di area non critica sono 151 (-1), quelle in terapia intensiva 20 (+1).

