Covid, in Puglia quattro decessi e 8.384 casi: più di 2600 nel Barese, tasso di positività al 15,33%

8.384 casi su 54.677 test registrati: sono i dati del bollettino Covid pugliese di domenica, 16 gennaio. Il tasso di positività si attesta oggi al 15,33 (una settimana fa era dell'8,01%, con 4.904 casi e 61.193 tamponi). Segnalati oggi altri quattro decessi.

In provincia di Bari i positivi rilevati nel bollettino odierno sono 2.621. Nella Bat i casi sono 875, nel Brindisino 852. In provincia di Foggia segnalati 1.210 casi, 1.572 quelli nel Leccese, e ancora 1.162 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 61, mentre per 31 la provincia è in corso di definizione.

Ancora in salita il dato relativo ai ricoveri: oggi sono complessivamente 654 (+40 rispetto a ieri). Le persone ricoverate nei reparti di area non critica sono 593 (+34), mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 61 (+6).

Il numero degli attualmente positivi nella regione sale a 118.307 (+14.717 rispetto a ieri, dato su cui incide il ricalcolo in corso dei casi positivi rilevati, a partire dal 1° gennaio, anche attraverso i tamponi eseguiti in farmacia e nei laboratori privati della rete regionale). I guariti diventano 308.381 (+1650).

