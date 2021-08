In Puglia 165 casi Covid nelle ultime 24 ore e due vittime. Tasso di positività all'1,2%, stabili le terapie intensive

I dati del bollettino di martedì 17 agosto: sono 13287 i tamponi eseguiti. Sono 23 le persone ricoverate in terapia intensiva, 137 quelle in area non critica (+1 rispetto a ieri)

Sono 165 i nuovi casi Covid in Puglia riportati nel bollettino di martedì 17 agosto. I tamponi registrati sono in tutto 13.287, con un tasso di positività che si attesta all'1,24% (in calo rispetto a una settimana fa, martedì 10 agosto, quando era pari al 2,22%).

Si registrano anche due vittime. I nuovi positivi sono 19 in provincia di Bari, 13 nel Foggiano, 33 nella Bat, 59 in provincia di Lecce, 13 nel Brindisino, 25 in provincia di Taranto, 2 la cui provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 4.201 (in calo rispetto ai 4235 di ieri), i guariti salgono a 249.065 (197 in più rispetto a ieri).

Sul fronte ricoveri, la situazione resta sostanzialmente stabili: invariati i dati delle terapie intensive (23 persone ricoverate), mentre salgono di una unità i ricoveri in area non critica: oggi sono 137.

Il bollettino del 17 agosto 2021 è disponibile a questo link.