Nuovo record di casi Covid in Puglia: oltre 12mila in un giorno e tassi di positività al 16%. Dieci decessi nelle ultime 24 ore

Sono 12.414 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 18 gennaio 2022, cifra mai raggiunta in 24 ore nella regione. Il tasso di positività odierno, basato su 74.684 casi giornalieri, è del 16,62%, in netto incremento rispetto all'8,35% fatto registrare sette giorni fa.

Nel dettaglio vi sono stati 3,775 nuovi casi nel Barese, 1.401 nella Bat, 1.212 nel Brindisino, 1.948 nel Foggiano, 2,213 nel Leccese, 1.705 nel Tarantino, 82 per residenti fuori regione e 78 per provincia in definizione. Dieci i decessi riportati in Puglia nell'ultima giornata.

Salgono a 133.344 le persone attualmente positive (ieri erano 123.755). Non si ferma l'ascesa della pressione negli ospedali: i ricoverati, al momento, sono 719 (+41), di cui 655 in area non critica (+40) e 64 in terapia intensiva (+1).

Da inizio epidemia in Puglia sono 468.992 i casi Covid individuati su 6.921.852 test eseguiti, con 328.574 persone guarite 7.074 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.