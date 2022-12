Covid, in Puglia 1.566 casi e due decessi: tasso di positività al 17,6%

Sono 1.566, su 8.890 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi, 2 dicembre, si attesta al 17,6%. Registrati anche due decessi.

I positivi sono 358 in provincia di Bari, 89 nella Bat, 153 nel Brindisino, 190 in provincia di Foggia, 558 nel Leccese, 202 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono dodici, per quattro la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 15.458, mentre i guariti diventano 1.533.543. I ricoveri sono in totale 231, di cui 216 nei reparti ordinari e 15 in area non critica.



Il bollettino odierno è consultabile a questo link