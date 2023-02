In Puglia 193 casi Covid e due decessi: nel Barese poco più di 50 positivi

Sono 193, 3.547 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi, sabato 25 febbraio, si attesta al 5,4%. Segnalati anche due decessi.

I positivi sono 54 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 39 nel Brindisino, 14 in provincia di Foggia, 54 ne Leccese, 19 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti furoi regionale sono tre.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 3.178, mentre i guariti diventano 1.613.227. I ricoveri sono complessivamente 110, di cui 106 nei reparti ordinari e quattro in terapia intensiva.

