In Puglia 383 nuovi casi covid su più di 4mila test, tasso di positività in calo

In Puglia sono registrati 383 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, su 4393 test effettuati: i dati del bollettino odierno, 29 agosto 2022, fanno scendere il tasso di positività odierno all'8,7%, in netto calo rispetto a 7 giorni fa, quando si attestava al 15%.

In particolare si segnalano 125 nuovi casi nella provincia di Bari, 36 nel Foggiano, 19 nella Bat, 120 nel Leccese, 29 nella provincia di Brindisi e 34 nel Tarantino. Altri 15 infettati pugliesi si registrano fuori regione, per 5 casi la provincia è invece in via di definizione.

Gli attualmente positivi sono 21.077 (+31 rispetto a ieri), le persone ricoverate in area non critica sono 254 (+2), 12 in terapia intensiva (dato stabile). I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 352. Il bollettino completo è consultabile a questo link.