In Puglia altri 283 nuovi casi Covid: 49 in provincia di Bari. Nessun decesso registrato

283 nuovi casi Covid su 22.714 test. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale della Puglia di martedì 30 novembre. Il tasso di positività è pari all'1,24% (più alto rispetto all'1,1% di una settimana fa).

Non si registrano decessi. I nuovi casi in provincia di Bari sono oggi 49. Le province con più contagi sono Taranto (70) e Lecce (64). A Foggia i nuovi casi sono 52, 28 quelli nel Brindisino, 22 nella Bat. Due casi sono riferiti a residenti fuori regione.

Il numero delle persone attualmente positive è pari a 4.116 (12 in più rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 268.385 (+ 271). Stabile rispetto a ieri il numero complessivo dei ricoveri (157), anche se si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva: i pazienti sono quindi nel complesso 21, mentre quelli ricoverati in area non critica sono 136 (-1 rispetto a ieri).

Il bollettino è consultabile a questo link





(foto Ansa)