Covid, in Puglia altri 220 casi nelle ultime 24 ore: 37 nel Barese. Registrati sei decessi

Sono 220 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 13508 test. Sono i dati contenuti nel bollettino di martedì 31 agosto. Il tasso di positività si attesta oggi all'1,63% (una settimana fa, martedì 24 agosoto, era pari all 1,11%).

I nuovi positivi sono 37 in provincia di Bari, 39 nella Bat, 25 nel Brindisino, 20 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Taranto. Il numero più alto in provincia di Lecce con 65 casi. Due quelli attribuiti a residenti fuori regione.

Sale, rispetto agli ultimi giorni, il numero dei decessi registrati: oggi sono sei le vittime indicate dal bollettino.

Sul fronte dei ricoveri, si registra un calo complessivo. I pazienti in terapia intensiva sono 17 (7 in meno rispetto a ieri), 236 sono invece le persone ricoverate nei reparti di area non critica (meno 15 rispetto a ieri).

Le persone attualmente positive sono 4.601 (100 in meno rispetto a ieri), mentre il numero dei guariti sale a 252.241 (+314 rispetto a ieri).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link.