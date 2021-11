In Puglia altri 251 casi Covid: quasi la metà nel Barese. Un decesso registrato, tasso di positività all'1,2%

251 nuovi casi Covid su 20339 test, per un tasso di positività pari all'1,23%. Sono i dati del bollettino epidemiologico pugliese di venersì 5 novembre. Il rapporto positivi/test è lievemente superiore a una settimana fa (venerdì 29 ottobre era pari al 1,19%). Segnalato anche un decesso.

A far registrare oggi il maggior numero di nuovi positivi è la provincia di Bari, con 106 casi. Segue Taranto (48), e poi Lecce (37), la provincia di Foggia (35), il Brindisino (23). Un caso è riferito a residenti fuori regione mentre per 6 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive salgono oggi a 3.227 (contro le 3.139 di ieri, con un incremento di 88 unità), i guariti salgono a 263.727 (+ 162).

Stabile la situazione dei ricoveri: le persone in ospedale restano 163, numero invariato rispetto a ieri, di cui 143 in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link