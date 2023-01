Da Japigia al San Paolo, si spara per festeggiare il 2023: a Bari ordinanza anti-botti non rispettata

Nonostante l'ordinanza emanata dal Comune per proibire la vendita e l'utilizzo di fuochi d'artificio durante le Feste Natalizie, a Bari si è sparato comunque per festeggiare l'arrivo del Capodanno

Botti e fuochi d'artificio hanno illuminato i vari quartieri della città, da Japigia a Carrassi, passando per Libertà, San Paolo e Madonnella. Il tutto è stato immortalato dai foto e video circolate rapidamente sui social network, non senza reazioni negative da parte di residenti e cittadini. Non si segnalano, per ora, feriti gravi in città.

ll Comune, in precedenza, aveva emesso un provvedimento con cui si vietava non solo la vendita ma anche l'utilizzo dei fuochi d'artificio a partire dal 23 dicembre e fino al primo gennaio. Norma, evidentemente, non rispettata da diversi baresi.