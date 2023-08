Una bottiglia lanciata sul palco contro Elettra Lamborghini, la cantante furiosa durante il concerto a Sammichele

La bottiglia lanciata sul palco ha rischiato di colpirla. La cantante Elettra Lamborghini ha interrotto ieri sera, per alcuni minuti, il suo concerto in piazza a Sammichele di Bari per apostrofare duramente il comportamento dello spettatore reo del lancio.

"Potevi farmi male", ha spiegato con tono pacato ma deciso la cantante all'autore del gesto. Prima di riprendere lo show, Elettra Lamborghini ha chiesto l'allontanamento dello spettatore che aveva lanciato la bottiglia sul palco.