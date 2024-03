Via Garruba, dopo i lavori per il nuovo asfalto restano 'buchi' sulla strada: "Pericolosi per bici e monopattini"

Nel manto stradale appena rifatto restano dei 'buchi', disseminati in più punti. La segnalazione di un cittadino arriva da via Garruba, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Sagarriga Visconti. Qui, dove l'asfalto sarebbe stato di recente rifatto, sono rimaste tuttavia delle piccole cavità. Buchi che potrebbero far pensare alla presenza di chiusini "ma in realtà - dice il cittadino - non sembra essere così per ogni buco". "Speriamo venga posto rimedio", commenta l'uomo evidenziando il pericolo soprattutto per chi percorre quella strada con un monopattino, o con una bici, e che rischierebbe facilmente di ribaltarsi finendo in una di quelle piccole buche.