Scoperta autofficina abusiva a Monopoli: scattano denuncia e multa da 5mila euro

I Carabinieri Forestali hanno scoperto un'autocarrozzeria abusiva a Monopoli, nel Barese. Le indagini sono state avviate con il ritrovamento in un’area boscata nel territorio di Locorotondo, di paraurti e altre parti provenienti da autoveicoli, dai quali si è riusciti a risalire alla carrozzeria attiva nella città monopolitana.

Nel locale i militari hanno rinvenuto un altro autoveicolo in riparazione e tutta l’attrezzatura professionale necessaria per l’esercizio dell’attività (forno per verniciatura, compressore, utensili vari, bilancia di precisione per vernici) e hanno accertato che il titolare non era in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa e iscrizione alla Camera di Commercio.

Rinvenuti anche rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti dall’attività (batterie esauste, oli minerali, barattoli con residui di solventi industriali e vernici, parti di ricambio di veicoli). L’artigiano è stato denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti ed a suo carico è stata elevata anche una sanzione

amministrativa di oltre 5.000 euro per l’esercizio di attività abusiva. Tutta l’attrezzatura utilizzata per le lavorazioni di autocarrozzeria è stata sequestrata ai fini di una confisca.