Minacce a Brumotti nel parcheggio del centro commerciale: "La famiglia Diomede non c'entra nulla"

"Si è presentato con un cognome non suo, non è un nostro familiare né conoscente. Si sta buttando fango sui nostri figli che lavorano onestamente". E' la precisazione arrivata alla nostra redazione da parte di componenti della famiglia Diomede, in riferimento a un servizio mandato in onda dalla trasmissione Striscia la Notizia e ripreso da numerose testate.

Nel servizio un automobilista, sorpreso da Vittorio Brumotti a parcheggiare indebitamente su uno stallo riservato ai disabili, minaccia l'inviato proferendo frasi come: "Non sai chi sono io, sono un Diomede, ti sparo in testa", richiamando un cognome noto per vicende legate alla criminalità. Lo stesso uomo, nelle scorse ore, rintracciato dalla testata Quinto Potere ha rilasciato in un'intervista confermando di non avere alcun legame con la famiglia Diomede.