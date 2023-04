Incendio a Cassano: fiamme divampano in un bar, ferito titolare

Fiamme in un bar a Cassano delle Murge, nel Barese. L'incendio si è verificato questa mattina in un locale in piazza Rossani. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e due mezzi di supporto. Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, avviando le verifiche sulle cause del rogo.

Nell'incendio è rimasto ferito il proprietario del locale: l'uomo, come riporta l'Ansa, sarebbe stato investito da una fiammata mentre apriva le porte del bar, in quel momento ancora chiuso al Policlinico. Soccorso dal 118, l'uomo ha riportato lievi ustioni. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale e carabinieri. Le fiamme sarebbero divampate per cause di natura accidentale, non si esclude l'ipotesi di un corto circuito.