Centri commerciali presi d'assalto dai clienti nel week-end, Decaro plaude alla chiusura: "Giusta la protesta dei lavoratori"

"Smettiamola una buona volta di dirci che gli acquisti nei centri commerciali, di domenica, sono dettati da urgenze o riguardano questioni che attengono alla nostra libertà individuale. Diciamo la verità, almeno a noi stessi". Antonio Decaro accoglie con soddisfazione la probabile chiusura dei centri commerciali nel week-end, tra le norme del nuovo dpcm anticipate dal premier Conte. Una richiesta arrivata proprio dal presidente dell'Anci nazionale, portata ieri all'attenzione del Governo, sfruttando un'immagine chiara: la coda di clienti all'ingresso dell'Ikea di Bari.

Una decisione che avranno accolto positivamente anche i dipendenti della sede barese del colosso dell'arredamento, che ieri hanno protestato per richiedere un intervento urgente per la categoria, messa a rischio dall''invasione' di persone, soprattutto nei festivi. "E per farlo hanno dato il buon esempio - ha spiegato il sindaco in un post - niente proteste di gruppo, niente assembramenti, niente mascherine a mezza bocca per farsi sentire meglio.

Rispettando le regole, hanno manifestato per il loro diritto al lavoro e allo stesso tempo, per la tutela della salute. Perché non è giusto siano loro a dover scegliere se mantenere il posto di lavoro o trascorrere intere giornate con migliaia di persone che si ammassano irresponsabilmente tra un corridoio e l'altro, in spregio a tutte le regole indicateci dalle autorità sanitarie e a tutti i rischi a cui esponiamo noi stessi e le persone che lavorano nei centri commerciali. Perché non è possibile, la domenica, assistere a scene come quella nella foto qui sotto".

Quella di chiedere la chiusura nei festivi dei centri commerciali è stata, come conclude Decaro, "una scelta sofferta ma doverosa perché, dove non arriva la coscienza di ognuno di noi, devono arrivare le regole, e a tutti i dipendenti dei megastore dobbiamo assicurare lavoro ma anche salute, sempre".