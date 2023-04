Lapidi islamiche distrutte nel cimitero di Bari, la Comunità musulmana: "Fare luce su episodio increscioso"

Due lapidi del campo islamico del Cimitero monumentale di Bari sono state spaccate da ignoti. L'episodio, notato da alcuni parenti dei defunti, è stato segnalato alla Comunità Islamica d'Italia che ha allertato il direttore della necropoli barese

Si tratterebbe, secondo quanto riferisce Cidi in una nota, di un fenomeno "che sembra non arrestarsi visto che, ciclicamente i vandali entrano in azione nella necropoli barese danneggiando tombe e loculi, senza alcuna distinzione di religione. Nel novembre scorso, infatti, erano state danneggiate circa 50 tombe in una decina di giorni".

“Seppure con danni strutturali limitati – si legge nella lettera inviata da Cidi al direttore della necropoli - c’è preoccupazione nella comunità islamica locale che chiede di far luce sull’increscioso episodio e, contestualmente, di procedere con la recinzione dei campi con grate e inferriate non ancora sistemate”.

"Questa profanazione - afferma il portavoce Cidi, Alessandro Pagliara - lede le nostre sensibilità e ci fa riflettere di quanto irrispettoso vi sia nei confronti di chi vive per il bene comune ed in armonia comunitaria e cittadina. Auspichiamo un più attento e vigilato controllo del sito cimiteriale, onde evitare ulteriori danni a strutture e coscienze”.