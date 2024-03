Taxi a Bari, parte la sperimentazione della 'doppia guida': "Permetterà maggiore copertura dei turni di notte"

Il provvedimento che autorizza la turnazione permetterà ai titolari di licenze taxi di avvalersi di sostituti alla guida, in modo da ampliare le fasce orario di svolgimento del servizio. Il Comune di Bari ha pubblicato oggi la determina dirigenziale che autorizza la 'doppia guida' del servizio taxi, in via sperimentale a partire da lunedì 1° aprile al 31 dicembre 2024.

L'amministrazione locale si è così adeguata alle prescrizioni legislative nazionali secondo cui "al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari". Il Comune di Bari in vista di un periodo che si preannuncia di grande afflusso per la città, ha così avviato la sperimentazione della 'doppia guida'.

Questo meccanismo consentirà a due conducenti professionali, in possesso del certificato di abilitazione professionale, di condurre lo stesso taxi in due turni differenti della stessa giornata, di fatto aumentando l’offerta di taxi a parità di vetture in circolazione.

In questa prima fase di sperimentazione il turno della doppia guida sarà effettuato in orario serale e notturno e nei luoghi dove la richiesta di taxi gli scorsi anni è stata maggiore.

Pertanto, il titolare di licenza taxi, qualora sia interessato ad attivare la 'doppia guida', dovrà preventivamente inoltrare la relativa istanza, che avrà validità per tutto il periodo di sperimentazione. L’ufficio, espletata l’istruttoria di rito e verificata la sussistenza dei requisiti previsti, rilascerà espressa autorizzazione in favore del conducente indicato dal titolare per la doppia guida. In caso di esigenze legate alla modifica del conducente della 'doppia guida', il titolare della licenza taxi dovrà presentare nuova istanza.

Il titolare della licenza taxi potrà effettuare, per comprovate esigenze, il cambio turno con il conducente della sua doppia guida, previa comunicazione, da effettuarsi via pec al Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, almeno 24 ore prima. La seconda guida dovrà seguire la turnazione della guida principale, anche in caso di riposo.

"In accordo con le associazioni di categoria dei tassisti, che ringrazio per la fattiva collaborazione e disponibilità - commenta l’assessora alo Sviluppo economico Carla Palone - abbiamo pensato di presidiare maggiormente l’aeroporto, la stazione e i luoghi di aggregazione nella fascia oraria che va dalle otto di sera e le tre del mattino. Anche le nuove tariffe sono state pensate per favorire l’utilizzo dei taxi, soprattutto in orario notturno, prevedendo una speciale scontistica. Inoltre, alla sperimentazione sulla doppia guida, intendiamo affiancare un’ulteriore attività, con l’ampliamento del turno, fino a un massimo di 10 ore giornaliere, per ben 132 taxi sino al 31dicembre 2024, nelle more di espletare il bando per le nuove licenze. Con gli uffici abbiamo elaborato una procedura semplice e veloce per permettere agli operatori di adeguarsi: infatti, per accedere alla “doppia guida”, basterà inviare una pec allo sportello Suap. Ci apprestiamo ad accogliere migliaia di persone, tra turisti e viaggiatori, in una città e una regione che già in questi primi weekend festivi stano registrando numeri importanti. Crediamo sia nostro dovere cercare di migliorare i servizi di accoglienza, tra cui quelli perla mobilità, sia nei maggiori hub di trasporto sia nel resto della città".

Le nuove tariffe prevedono sconti del 20% per gli utenti con disabilità, oltre al trasporto gratuito di carrozzine. Stesso sconto del 20% anche per le donne sole o accompagnate da minori, in orario dalle 22 di sera alle 6 di mattina. Diminuzione del 10% delle tariffe, invece, sulle corse effettuate da/per discoteche, teatri, cinema o altri luoghi di spettacolo (in fascia oraria dalle 22 alle 6).