Inchiesta presunti appalti truccati, il gip conferma i domiciliari all'ex sindaco di Polignano Domenico Vitto

Confermati i domiciliari per l'ex sindaco di Polignano a mare, Domenico Vitto. Il gip del Tribunale di Bari ha infatti rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare, ritenendola necessaria nonostante le dimissioni presentate da Vitto in seguito all'indagine per i presunti appalti truccati al Comune di Polignano a mare. Lo riporta l'Agenzia Ansa.

Si attende ora la decisione del Tribunale del Riesame, chiamato a decidere sull'istanza presentata dagli avvocati dell'ex sindaco, Michele Laforgia e Mauro Petrarulo. Riesame che negli scorsi giorni aveva revocato l'arresto dell'ex vicesindaco di Polignnao, Salvatore Colella, anch'egli dimessosi dopo i fatti contestati dalla Procura.