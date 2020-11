Dai Comuni della provincia a Bari, beccati in giro per la città: scattano le multe

Dalla provincia a Bari, senza "un giustificato motivo". Diversi i cittadini che, nella giornata di ieri, sabato 14 novembre, sono stati sorpresi e sanzionati dalla Polizia locale nell'ambito dei mirati controlli anticovid. Pur residenti in altri Comuni, le persone sanzionate sono state trovate in giro per la città, nonostante il divieto che, nella 'zona arancione', non consente gli spostamenti tra Comuni, se non per ragioni di salute, lavoro o comprovata necessità.

Complessivamente, sono state 21 le sanzioni elevate ieri in città nell'ambito dei controlli anticovid, tra cui anche esercenti che hanno violato le disposizioni emergenziali e cittadini sorpresi senza mascherina.

(foto di repertorio)