Sicurezza stradale, in piazza del Ferrarese controlli della Polizia Locale su moto e monopattini

Partono questo sabato pomeriggio, dalla postazione di piazza Ferrarese, i controlli congiunti della Polizia Locale di Bari con i tecnici della Motorizzazione Civile finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale in città. Tramite le strutture tecniche allestite, saranno effettuate verifiche mirate delle caratteristiche dei veicoli in transito: saranno analizzati lo stato di manutenzione dei cicli e motoveicoli, le eventuali alterazioni per modifiche che incidono anche sulle limitazioni prescritte sulle velocità consentite per la tipologia dei diversi mezzi.

La postazione, allestita oggi su Piazza Ferrarese dalle 15 alle 21, sarà presidiata con mezzi della Polizia Locale di Bari, un veicolo attrezzato della Motorizzazione Civile e un Ufficio mobile di Polizia Stradale.

L'iniziativa, condivisa dal Comune di Bari, Polizia Locale e Motorizzazione, ha tra le sue finalità la prevenzione di incidenti stradali. I controlli saranno effettuati sui ciclomotori, velocipedi a pedalata assistita, monopattini e motoveicoli.

L'appuntamento di oggi è il primo di 4 cicli di iniziative che si svolgeranno con cadenza settimanale per tutto il mese di aprile in diverse zone della città.