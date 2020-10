Balzo dei contagi di covid in Puglia: 196 nuovi casi in un giorno (su 4800 test), nessun decesso registrato

Aumentano notevolmente i casi di coronavirus in un solo giorno in Puglia. Secondo il bollettino epidemiologico regionale, nelle ultime 24 ore, su 4822 test, sono stati individuati 196 nuovi contagiati: tra questi 68 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella Bat, 80 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione.

Non si segnalano, fortunatamente, decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 435.524 test mentre 4.883 sono i pazienti guariti. In tutto sono 3.133 i casi attualmente positivi, di cui 274 in ospedale (nove in più rispetto ai 265 di ieri)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.619, così suddivisi, 3.425 nella provincia di Bari, 784 nella Bat, 786 nella provincia di Brindisi, 2094 nella provincia di Foggia, 839 nella provincia di Lecce, 626 nella provincia di Taranto, 63 attribuiti a residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7.10.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/L6ujx