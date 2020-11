DI quale 'colore' sarà la fascia divieti della Puglia? La previsione di Lopalco: "Verso l'arancione"

La Puglia potrebbe finire in fascia arancione tra le tre riguardanti i divieti anti contagi covid contenute dal nuovo dpcm. E' la previsione dell'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, espressa nel corso di un intervento su RaiRadio1, durante il programma Un Giorno da Pecora.

"Il testo completo - dice riferendosi al dpcm - mi è arrivato pochi minuti fa, ma ancor ancora sappiamo il succo della questione: di che 'colore' sara' la Puglia. Credo però saremo nel colore intermedio, un arancione 'chiaro'. Siamo tutti in trepidante attesa".

"L'Rt - aggiunge - è ntorno all'1,5, ma si riferisce alla settimana scorsa, di solito lo verifichiamo il giovedì". Per Lopalco se vi saranno cali di contagi grazie a questo provvedimento "ci vorranno 10/15 giorni" per vederne gli effetti. "Penso però - sottolinea - che questo Dpcm sarà definitivo, credo ce lo porteremo avanti fino alla fine della seconda ondata. Spero che a Natale saremo in fase di discesa". Sull'ipotesi di un Natale in famiglia, Lopalco esclude grandi riunioni di famiglia: "Un Natale con 20 persone a tavola la vedo difficile la nostra socialità dovrebbe esser rinchiusa in un ambito di 6/7 persone".