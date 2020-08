Donna in gravidanza positiva al covid-19: individuata durante triage per l'accesso nei reparti del Policlinico di Bari

Una donna in gravidanza, durante il triage per l'accettazione del pronto soccorso ginecologico e del blocco parto delle unità di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Bari, è risultata positiva al covid-19.

In una nota il Policlinico specifica che "la donna ha seguito il percorso per i pazienti in attesa di definizione del tampone naso-faringeo, ha atteso nell'area grigia del reparto ed è attualmente asintomatica e in isolamento. La Control Room ha attivato tutte le procedure di contact tracing, i sanitari hanno fatto uso corretto dei dispositivi di protezione e non ci sono operatori in isolamento".

Il reparto è al momento operativo e i posti letto di ginecologia e ostetricia 1 e 2 del Policlinico di Bari sono attualmente occupati. Per questo motivo, in caso di permanenza della piena occupazione, specifica il Policlinico, "per i nuovi arrivi la procedura seguità sarà quella di garantire i trasferimenti protetti verso altre strutture della Asl e convenzionate, ad eccezione delle pazienti per le quali si configura una condizione di 'urgenza ostetrica indifferibile' ".