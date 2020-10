Nuovo balzo del covid in Puglia, 590 casi in un giorno. Positivo oltre l'11% dei test effettuati, in netta salita i ricoveri

Nel Barese sono stati scoperti 234 nuovi casi. Per quanto riguarda le altre province vi sono 30 positivi in più nel Brindisino, 58 nella Bat, 176 nel Foggiano, 19 nel leccese, 65 nel Tarantino. Rilevati anche 1 positivo su un residente fuori regione e 7 di provincia non nota