Caso di covid per una dipendente della scuola Montalcini di Bitritto: istituto sospende attività per una settimana

"Si comunica alle famiglie degli alunni della scuola che, a seguito del riscontro di positività al Sars-Cov2 di un dipendente, e' stata avviata dalla Asl la procedura prevista dal protocollo per il contenimento dei contagi". A comunicarlo è l'istituto comprensivo 'Rita Levi Montalcini' di Bitritto, alle porte di Bari, dove è stato segnalato un caso covid.

"In via precauzionale - si legge ancora nella home page del sito internet dell'istituto - al fine di tutelare la salute delle alunne e degli alunni, nonchè del personale tutto - prosegue la nota -, sono sospese le attività in presenza programmate per questa settimana".