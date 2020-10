"Scuole pugliesi chiuse per due settimane", la Regione valuta la richiesta dei pediatri per 'resettare' la curva covid

Sospendere le scuole in Puglia per due settimane e riorganizzare il sistema dei test, utilizzando tamponi rapidi da fare direttamente a scuola per gli studenti che rientrano dall'isolamento. E' la proposta avanzata da Luigi Nigri, referente pugliese e vicepresidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) nel corso di un incontro con il governatore Michele Emiliano e l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco.

La Regione sta valutando l'ipotesi, in modo da consentire alle famiglie di riorganizzarsi e dare il via libera ai test rapidi da eseguire direttamente nelle scuole per evitare disagi e le attese per prenotare un tampone.