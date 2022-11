A Bari e provincia circa 2300 casi Covid in una settimana: stabile il tasso di incidenza

Sono stati 2.279 i casi Covid nel territorio di Bari e provincia complessivamente rilevati nella settimana dal 7 al 13 novembre. Il tasso di incidenza, come emerge dal'ultimo report diffuso dalla Asl Bari, resta sostanzialmente stazionario, pari a 185,3 casi per 100mila abitanti. Nella precedente rilevazione, relativa al periodo 31 ottobre-6 novembre, i positivi erano stati 2.287 casi, con una incidenza di 185,9.

La campagna vaccinale prosegue per le quarte e quinte dosi, raccomandate soprattutto a categorie di persone che per età o condizioni di vulnerabilità sono più esposte ai rischi connessi alla circolazione del virus Sars-Cov 2. Nell’ultima settimana sono state somministrate poco meno di 5mila dosi di vaccino (4.910), la cui gran parte è rappresentata da terze (453), quarte (4.085) e quinte dosi (339). In circa 23 mesi di campagna vaccinale anti-Covid sono stati erogati complessivamente 3 milioni e 144.989 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.700 prime dosi, 1 milione e 88.562 seconde, 836.368 terze, 95.234 quarte e 1.225 quinte dosi.

Per quanto riguarda i casi Covid quotidianamente rilevati in Puglia, nel bollettino di oggi, 18 novembre, sono complessivamente segnalati 1.414 casi su 9.128, con un tasso di positività pari al 15,49%. Riportato anche un decesso. I positivi sono 409 in provincia di Bari, 70 nella Bat, 136 nel Brindisino, 157 nel Foggiano, 476 in provincia di Lecce, 154 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 11, per un caso la provincia è in corso di definizione. Salgono a 14.461 gli attualmente positivi, 1.516.130 le persone guarite. Sono complessivamente 210 i ricoveri, di cui 197 nei reparti ordinari e 13 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link