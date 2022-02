Casi Covid nelle carceri di Puglia e Basilicata: a Bari 77 detenuti e tre agenti positivi

Sono 307 i detenuti positivi al coronavirus nelle carceri di Puglia e Basilicata a cui se ne sommano altri 74 tra il personale. È quanto emerge dal report del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aggiornato al 7 febbraio, secondo quanto afferma l'Agenzia Dire.

In Puglia è Bari l'istituto di pena con il maggior numero di detenuti positivi: sono 77. Seguono gli istituti di Lecce con 31, Trani con 47 (più uno trattato fuori dalla casa circondariale), Taranto con 17 (più uno trattato fuori dall'istituto), 17 a Turi, Foggia con 68, Lucera con 9, San Severo e Brindisi con 3. In Basilicata ci sono 30 casi nel carcere di Melfi e 9 a Potenza. Per quanto riguarda il personale, si contano 15 agenti contagiati a Lecce, 3 a Bari, 5 a Brindisi, 4 a Foggia, 6 a Lucera, 12 a Taranto, 5 a Trani e uno a Turi. Negli istituti lucani invece si registrano 6 casi a Matera, 2 a Melfi e 12 a Potenza.