Bimbi positivi al Covid, chiuse scuola dell'infanzia e primaria a Cellamare

A Cellamare, a partire da domani e per i prossimi giorni, resteranno chiusi i plessi infanzia e primaria dell'istituto 'Ronchi'.

"Sono giunte informazioni presso la Dirigenza Scolastica, che tempestivamente ha informato l'Amministrazione Comunale - spiega su Fb il primo cittadino, Gianluca Vurchio - di alcuni casi di positività al Covid-19 nel nostro Istituto, riguardanti tre bimbi. A loro ed alla famiglia, anzitutto, il nostro augurio di pronta guarigione".

"Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, già informato dal sottoscritto, ha tempestivamente predisposto quanto necessario per le opportune verifiche. A scopo precauzionale e per garantire all'intera comunità scolastica la giusta sicurezza il Dirigente Scolastico, con note odierne indirizzate alle famiglie, ha disposto la chiusura della scuola dell'infanzia e primaria per i prossimi giorni, al fine di consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti". "Come già avvenuto per il passato - aggiunge il sindaco - verranno rispettati pedissequamente i protocolli operativi previsti dalle disposizioni vigenti", che rassicura i cittadini: "La situazione è perfettamente sotto controllo".

