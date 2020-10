Fermare l'aumento dei contagi ed evitare il lockdown, oggi il nuovo dpcm: verso coprifuoco alle 22 e orari scaglionati per le scuole

Potrebbe arrivare già stasera o comunque domani il nuovo dpcm per fermare (o quantomeno rallentare) la seconda ondata di covid: a pochi giorni dal precedentemente provvedimento che fissava lo la chiusura dei locali alle 24 e il divieto di consumare all'esterno dalle 21, un nuovo vertice svoltosi questa notte a Palazzo Chigi ha visto il premier Conte e i ministri analizzare varie soluzioni per arginare l'aumento giornaliero dei positivi che ieri aveva raggiunto quota 10mila per la prima volta dall'inizio dell'epidemia.

Tra le proposte più accreditate anche una sorta di coprifuoco con chiusure di tutti i locali (compresi ristoranti, bar, pizzerie e pasticcerie) dalle 22. Il premier Giuseppe Conte, ieri sera, nel corso di un suo intervento al Festival di Limes a Torino, aveva annunciato la linea da seguire, ovvero no al lockdown ma una strategia differente, tenendo conto che "molto presto" (probabilmente tra qualche mese) l'Europa potrà contare su decine di milioni di dosi di vaccino.

Nell'elenco dei divieti potrebbero arrivare chiusure per palestre, piscine e uno stop allo sport di contatto dilettantistico. Previste, inoltre, misure riguardanti parrucchieri, saloni di bellezza ed estesisti, per i quali non è esclusa la chiusura totale, così come per cinema, teatro, sale gioco e bingo. Si fa strada anche l'ipotesi di scaglionare gli orari d'ingresso delle lezioni scolastiche, per ridurre l'affollamento dei bus e dei treni nelle prime ore del mattino, evitando così pericolosi assembramenti che possono contribuire notevolmente ad alzare il numero dei contagiati. Una proposta caldeggiata dal sindaco di bari e presidente Anci Antonio Decaro nonché dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico.