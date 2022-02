Calano i contagi Covid in Puglia su base settimanale: per il report Gimbe -10,9% dei casi

Tra il 2 e l'8 febbraio in Puglia è stato registrato un calo di nuovi casi di contagio da coronavirus ogni 100mila abitanti del 10,9% rispetto alla settimana precedente. Il dato emerge dall'ultimo report settimanale della Fondazione Gimbe, citato dall'agenzia Dire.

In Puglia è stata la provincia di Lecce ad aver rilevato il maggior numero di positività ogni 100mila abitanti: 1.423. Seguono le province di Foggia (1.092), Bari (1.036), Brindisi (995), Bat (967) e Taranto (939). Restano sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica (25,1%) e in terapia intensiva (13,3%) occupati da malati Covid. La percentuale di pugliesi che hanno completato il ciclo vaccinale è pari all'84,8% (media Italia 82%) a cui si somma un ulteriore 3,2% (media Italia 3,4%) vaccinato con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,5% (media Italia 83,5%) mentre la popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 35,7% (media Italia 20,7%) a cui si somma un ulteriore 15,8% (media Italia 14,2%) solo con prima dose.