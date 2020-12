Casi Covid in calo a Gravina, il numero dei guariti supera i positivi. Il sindaco: "Non abbassiamo la guardia"

"Per la prima volta, in termini assoluti, il numero dei guariti (921) supera il numero degli attualmente positivi che sono 852". Una notizia che dona un po' più di serenità a Gravina, quella comunicata dal sindaco Alesio Valente, che però invita comunque i suoi concittadini "a non abbassare la guardia".

Nella cittadina murgiana, fino allo scorso 14 dicembre tra i Comuni pugliesi in zona arancione (con un indice di contagio "doppio rispetto alla media regionale"), ieri si sono registrati 18 casi nuovi positivi e 80 guariti. Ma a fronte della contrazione dei contagi osservata negli ultimi giorni, il primo cittadino, Alesio Valente, ribadisce la necessità di continuare ad osservare norme e restrizioni.

Sempre a Gravina, ieri, si è registrata anche un'altra vittima del Covid: "Purtroppo abbiamo avuto anche un decesso, un altro nostro concittadino strappato via dall’affetto dei suoi cari e dalla nostra comunità. Alla sua famiglia come sempre, va il nostro pensiero più affettuoso", ha aggiunto Valente.