"Mettete la mascherina, altrimenti servirà quella per l'ossigeno": l'appello di Decaro ai ragazzi baresi

"Mettete la mascherina. Non ve lo sto dicendo io, ve lo chiede chi è stato contagiato e ora per sopravvivere la mascherina la deve tenere 24 ore su 24. Quella dell’ossigeno però”: è l'appello del sindaco di Bari, Antonio Decaro, il quale ha postato su Facebook due foto per sensibilizzare i più giovani ad adottare comportamenti responsabili per evitare i contagi covid.

Da una parte un positivo al coronavirus, ricoverato con una maschera d'ossigeno, dall'altra un gruppo di ragazzini baresi, senza protezioni individuali: il primo cittadino chiede uno sforzo maggiore ai più giovani, per evitare che il contagio possa entrare nelle famiglie, mettendo a rischio nonni, genitori e altri parenti, anche non anziani.