Crescono i contagi Covid nelle scuole di Bari e provincia:+44% in una settimana

Crescono i casi Covid nelle scuole di Bari e provincia. Secondo il report dell'Asl Bari, relativo alla settimana compresa tra il 7 e il 13 marzo , sono state 775 le positività registrate in ambito scolastico, con un significativo aumento pari al 44% rispetto ai 535 emersi dall’attività di contact tracing dell’Epidemic Intelligence Center Asl Bari nel periodo compreso fra il 28 febbraio e il 6 marzo. Re in rialzo come il numero di casi e sono nel dettaglio così divisi: 7 nella scuola della infanzia, 5 nella scuola primaria, 17 nella scuola secondaria di primo grado e 38 nelle scuole secondarie di secondo grado.

La maggior parte delle nuove positività fa riferimento agli studenti, sono infatti 705, e il resto, 70, al personale docente e non docente. “La circolazione del virus nelle scuole è tornata a crescere – spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole della ASL – soprattutto negli istituti secondari di secondo grado, in particolare a Bari città dove sono state tracciate 292 positività. E’ un dato – continua De Nitto - che ci aspettavamo considerando l’aumentata socialità dei ragazzi in questa fase e l’andamento attuale della pandemia”.

Nel dettaglio dell’attività di sorveglianza sanitaria mirata al mondo scolastico, i casi positivi sono così distribuiti: 327 nelle scuole secondarie di secondo grado (303 alunni e 24 personale scolastico), 207 nelle scuole primarie (187 alunni e 20 personale scolastico), 126 nelle scuole secondarie di primo grado (117 alunni e 9 personale scolastico) e infine 115 nelle scuole dell’infanzia (98 alunni e 17 personale scolastico.

Sul fronte delle vaccinazioni anti Covid, nella fascia pediatrica 5-11 anni è stata superata la soglia delle 80mila somministrazioni: quasi 44mila le prime dosi, circa 37mila le seconde, con una copertura del 50% con ciclo completo. Ottima la risposta dei giovani tra 12 e 19 anni: il 95% ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino.