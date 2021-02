Colpito dal Covid, muore dipendente del Comune di Bari: "Donato era un lavoratore competente e appassionato"

Il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Donato De Giglio, impiegato nella Ripartizione Servizi demografici: "Ancora una volta assistiamo inermi alla scomparsa di un nostro concittadino. Vaccinare lavoratori a contatto con il pubblico"

"Oggi l’intera amministrazione comunale della città di Bari piange la scomparsa del dipendente della ripartizione Demografici, Donato De Giglio, e partecipa con affetto al dolore della sua famiglia e dei suoi colleghi". Così, in una nota, il sindaco di Bari Antonio Decaro esprime il cordoglio dell'amministrazione per il dipendente comunale scomparso a causa del Covid.

"Siamo tutti profondamente addolorati. Ancora una volta - aggiunge Decaro - assistiamo inermi alla scomparsa di un nostro concittadino, un componente della famiglia comunale, un lavoratore competente e appassionato. Alla famiglia di Donato va il nostro cordoglio e il nostro abbraccio".

Il sindaco ha poi rilanciato la necessità di prevedere una priorità nelle vaccinazioni per i dipendenti che svolto servizi al pubblico: "Come già ho avuto modo di dire nei giorni scorsi al commissario Arcuri, occorre accelerare la campagna di vaccinazione e includere, tra le categorie da tutelare prioritariamente, tutti quei dipendenti comunali che svolgono servizi di prossimità con il pubblico. Questa stessa richiesta la sottoporrò anche alla Regione Puglia. Ora lo sforzo comune deve essere tutto rivolto alle vaccinazioni che sono l’unica vera arma per combattere questo virus".