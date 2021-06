Sempre bassi i nuovi contagi Covid in Puglia: 47 casi rilevati e due decessi. Tasso di positività all'1,38%

In Puglia sono stati registrati 47 nuovi casi Covid, a fronte di 3.405 test effettuati, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 14 giugno 2021. Il tasso di positività rilevato è dell'1,38%, in calo rispetto all'1,62% fatto registrare lunedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 8 nuovi positivi in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 1 nella Bat, 9 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.574.526 test. Ad oggi 233.106 sono i pazienti guariti mentre calano a 12.584 i casi attualmente positivi (ieri erano 13.217). Praticamente stabili i ricoveri a quota 283 (-1 rispetto al giorno precedente).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.280 così suddivisi: 94.936 nella provincia di Bari, 25.499 nella Bat, 19.621 nella provincia di Brindisi, 45.038 nella provincia di Foggia, 26.793 nella provincia di Lecce, 39.224 nella provincia di Taranto, 803 attribuiti a residenti fuori regione, 366 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 14.6.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/o8YsD