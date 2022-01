In Puglia altri 6.652 casi Covid e un decesso. Non si ferma l'ascesa dei ricoveri: +24 rispetto a ieri

Sono 6.652 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 17 gennaio 2022. Il tasso di positività odierno, su 50.360 test effettuati, è del 13,2%, in netto aumento rispetto al 7,09% rispetto a lunedì scorso quando vi furono 2.800 casi circa su poco meno di 40mila test.

In particolare si segnalano 2.636 casi nel Barese, 621 nella Bat, 874 nel Foggiano, 1.318 nel Leccese, 563 nel Tarantino, 50 per residenti fuori regione e 24 per provincia di definizione. Un decesso è stato riportato, in Puglia, nelle ultime 24 ore.

Salgono a 123.755 le persone attualmente positive (ieri erano 118.307). In ascesa anche i ricoveri, a quota 678 (+ 24 rispetto al giorno prima), dei quali 615 nei reparti ordinari (+22) e 63 in terapia intensiva (+2)

Da inizio pandemia, in Puglia, vi sono stati 440.403 casi su 6.847.168 test con 309.584 persone guarite e 7.064 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.