Sempre più in basso i casi Covid in Puglia: solo 61 contagi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività crolla allo 0,85%

Sono 61 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 19 giugno 2021. Il tasso di positività, tenendo conto dio 7.142 test effettuati, è dello 0,85%, in netto calo rispetto al 2,35% disabato scorso a parità di condizioni d'arco settimanale. In particolare, si segnalano 11 nuovi casi in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 5 nella Bat, 4 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 3 decessi, tutti nella Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.611.108 test. Ad oggi 237.305 sono i pazienti guariti mentre scendono a 8.909 i casi attualmente positivi rispetto ai 9.343 di ieri. I ricoverati calano a 203 (- 22 rispetto a ieri)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.818 così suddivisi: 95.067 nella provincia di Bari, 25.559 nella Bat, 19.700 nella provincia di Brindisi, 45.111 nella provincia di Foggia, 26.864 nella provincia di Lecce, 39.341 nella provincia di Taranto, 806 attribuiti a residenti fuori regione, 370 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 19.6.2021 è disponibile a questo link.