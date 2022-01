In Puglia altri 8.333 casi e sette decessi. Calano le terapie intensive Covid, boom di guariti (oltre 23mila)

Sono 8.333 i nuovi casi Covid in Puglia, rilevati nel bollettino regionale del 20 gennaio 2022. Il tasso di positività odierno, su 63.243 test giornalieri, è del 13,18%. Una settimana fa furono registrati 3.218 casi su oltre 74mila test, per un tasso di positività del 4,3%.

Nel dettaglio, sono stati individuati 2.764 casi nel Barese, 934 nella Bat, 761 nel Brindisino, 1.269 nel Foggiano, 1.437 nel Leccese, 1.061 nel Tarantino, 62 per residenti fuori regione e 45 per provincia in definizione. Sette i decessi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore.

Calano, per l'effetto di oltre 23mila guariti, il numero degli attualmente positivi: ad oggi è di 133.483 (5.520 in meno rispetto al giorno prima). Sale, invece, la pressione sugli ospedali: i ricoverato, al momento, sono 754 (+20), di cui 691 nei reparti non critici (+26) e 63 in terapia intensiva (-6).

Ad oggi, da inizio epidemia in Puglia, sono stati rilevati 505.565 casi Covid su 7.079.241 di test eseguiti, con 364.991 persone guarite e 7.091 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.